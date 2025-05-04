«Динамо» — «Трактор»: прогноз на четвёртый матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвёртый матч серии «Динамо» — «Трактор».

Ставка: победа «Динамо» за 2.10.

Челябинскому клубу остаётся сделать последний шаг, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина. Однако не стоит торопиться и списывать со счетов московский клуб. Если присмотреться, можно увидеть, что все встречи получились близкими. Местами челябинцы лучше, местами им везёт. Но москвичи явно не заслужили отдать серию при 0-4.

После трёх побед подряд, одна из которых случилась в Москве, «Трактор» на психологическом уровне наверняка просядет, немного расслабится. Этого хоккеистам «Динамо», конечно же, хватит для победы, если они будут руководствоваться дисциплиной и исходить от себя. А с этим вроде бы у подопечных Алексея Кудашова проблем обычно не бывает.

Бенуа Гру надо отдать должное. Канадец с «Трактором» и во время регулярки был сильнее «Динамо». Лишь по буллитам бело-голубые сумели добыть одну победу. Однако в этом плей-офф соперники проводят крайне напряжённые, равные встречи, и итоговый счёт, судя по содержанию игр, не должен быть таким. Так что ждём первую победу москвичей.