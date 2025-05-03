UFC on ESPN 67: во сколько начало, полный кард, какой бой главный

В ночь с 3 на 4 мая в Де-Мойне (Айова, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. Его главным боем станет поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Турнир полностью можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец», начиная с 2:00 мск. Бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ», они стартуют в 5:00 мск.

Полный кард вечера единоборств UFC on ESPN 67 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду;

Бо Никал — Ренье де Риддер;

Даниэль Родригес — Сантьяго Понциниббио;

Джуниор Тафа — Джордж Токкос;

Монтел Джексон — Даниэль Маркос.

Предварительный кард:

Яна Сантос — Миша Тейт;

Сергей Сидей — Кэмерон Смотерман;

Джереми Стивенс — Мэйсон Джонс;

Дон'Тэйл Мэйс — Томас Петерсен;

Гастон Боланьос — Куанг Ле;

Марина Родригес — Джиллиан Робертсон;

Азамат Бекоев — Райан Лодер;

Джулиана Миллер — Ивана Петрович.