Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду: смотреть прямую трансляцию боя UFC on ESPN 67

В ночь с 3 на 4 мая в Де-Мойне (Айова, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. Его главным боем станет поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Главный бой турнира UFC on ESPN 67 начнётся рано утром по московскому времени. Ориентировочно Кори и Дейвисон появятся в октагоне в 7:30 мск.

Турнир полностью можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец», начиная с 2:00 мск. Бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ», они стартуют в 5:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество Сэндхагену, предлагая коэффициент 1.20 на его победу и 4.80 — на Фигейреду. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 66.00.

На полный бой можно сделать ставку с коэффициентом 1.53, а досрочное завершение оценили в 2.40.