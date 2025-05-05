«Виннипег» — «Сент-Луис»: прогноз на решающий матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на седьмую игру серии Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис».

Ставка: победа «Сент-Луиса» за 3.20.

Пока что в этой серии действует строгая закономерность — победу добывает исключительно домашняя команда. Таким образом, счёт в серии после шести встреч равный: 3-3. Если следовать этой логике, можно предположить, что седьмую, то есть решающую, встречу заберёт именно «Виннипег Джетс». Однако всё не так однозначно.

Клуб, который выиграл во время регулярного чемпионата конкуренцию у Александра Овечкина и «Вашингтона» и занял первое место в сводной таблице, в первом раунде плей-офф показывает очень ненадёжную оборону. Лишь в одном из шести матчей серии он пропустил меньше трёх шайб. А отвечать результативной игрой на такие провалы получается далеко не всегда.

Коннор Хеллебайк потерял уверенность. Его неоднократно меняли по ходу встреч, однако сменщики смотрятся не намного лучше. Хотя дело здесь не только в голкиперах. «Сент-Луис Блюз» разогнался, был хорош в последних играх Алексей Торопченко. Кажется, у чемпиона будут неприятности.