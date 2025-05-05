Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Крылья Советов»

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5 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Крылья Советов» — «Динамо» Москва получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.