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Названы шансы «Милана» победить «Дженоа» в чемпионате Италии

Названы шансы «Милана» победить «Дженоа» в чемпионате Италии
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5 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.79, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный же исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Дженоа» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

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