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«Дженоа» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»

«Дженоа» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Дженоа» — «Милан».

Ставка: «Милан» победит за 1.79.

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Высокой результативности не предвидится, равно как и победы «Дженоа». Вообще, вряд ли в этот раз «россонери» потеряют очки. Сержиу Консейсау много критиковали, зачастую — по делу. Однако по мере освоения специалиста результаты стали улучшаться. Начала появляться стабильность, которой так не хватало.

«Милан» проиграл только два из семи предыдущих матчей чемпионата Италии. Уступил лидирующему «Наполи» (1:2) и занимающей третье место в турнирной таблице «Аталанте» (0:1). Кроме того, «россонери» выбили «Интер» из Кубка Италии. Успех укрепили уверенной выездной победой в первенстве над «Венецией» (2:0). В финале сразятся с «Болоньей».

Травмы «россонери» сейчас совершенно ни к чему. Победив в Кубке Италии, они получат путёвку в Лигу Европы. И трофей станет вторым для Сержиу Консейсау в дебютном сезоне в качестве главного тренера «Милана». В следующем сезоне португальский специалист, как ожидается, уже не будет руководить клубом. Так что ему нужны результаты здесь и сейчас.

Не исключено, что Консейсау прибегнет к ротации, чтобы поберечь силы лидеров на финал Кубка Италии. С другой стороны, впереди больше недели для подготовки. Чтобы ведущие футболисты не растеряли тонус, португалец вполне может выделить им игровое время. Как ни крути, «россонери» — фавориты.

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