«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Теперь, когда понижение в дивизионе не угрожает напрямую, подопечные Игоря Осинькина могут немного расслабиться. С другой стороны, пока идёт игра и есть результат, почему бы не продолжать в том же духе? Тем более что встреча пройдёт в Самаре.

У москвичей, хотя и больше резервов, меньше стабильности на последнем отрезке сезона. Выиграли только два из шести предыдущих матчей РПЛ. Из-за неудовлетворительных результатов и невыполнения целей на сезон Марцел Личка был отправлен в отставку. Вылет из Кубка России стал последней каплей.

На днях появилась информация, что чешский тренер может возглавить «Крылья Советов». В клубе выступили с опровержением, однако это всё равно добавило щепотку интриги. Посмотрим, как отреагируют на слухи обе стороны. Заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.90.

Фаворит не проглядывается. Значит, будем исходить из показателей на дистанции, истории очных матчей и стилей игры соперников. А всё это предрасполагает к тому, что встреча получится результативной. На двоих в текущем сезоне РПЛ команды забили 86 мячей и пропустили 70. Они отдают предпочтение более открытому футболу, больший акцент делают на атаку. Ставка логичная.