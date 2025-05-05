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«Крылья Советов» — «Динамо»: определён самый вероятный счёт

«Крылья Советов» — «Динамо»: определён самый вероятный счёт
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5 мая состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). Следом идут победы «Динамо» 2:1 (8.80) и 1:0 (9.90), а также ничья 2:2 (10.4).

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