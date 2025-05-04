«Факел» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Спартак» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.85.

«Московский «Спартак» отправляется в гости в Воронеж к «Факелу», который без пяти минут команда Первой лиги. У «Факела» не сыграют Моцпан и Квеквескири, Дзиов получил тяжёлую травму. Домашняя игра, искусственное поле, поддержка болельщиков, одна из последних домашних игр для «Факела». В следующем туре ещё будет матч с «Локомотивом».

«Спартак» без Бабича и Барко. Здесь уже «Спартак», наверное, предстанет немножечко иной командой без Барко, потому что очень многое от него зависит. Он протаскивает мяч, он продвигает его, создаёт моменты, но в великолепной форме сейчас не Барко, а Маркиньос. Он прям рвёт и мечет: в кубковом матче против «Динамо» выглядел просто блестяще, как во многих матчах этого сезона.

«Спартак» сильнее. И если «Спартак» хочет всё-таки забраться в призовую тройку, а я думаю, что такая цель перед ним стоит, помимо победы в кубковом турнире, он должен своё превосходство доказывать, даже несмотря на сверхмотивацию «Факела» и искусственный газон.

Я думаю, что двух мячей, вполне возможно, «Спартаку» хватит для победы. Поэтому мой прогноз — победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».