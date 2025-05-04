Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Факел» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Спартак» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.85.

«Московский «Спартак» отправляется в гости в Воронеж к «Факелу», который без пяти минут команда Первой лиги. У «Факела» не сыграют Моцпан и Квеквескири, Дзиов получил тяжёлую травму. Домашняя игра, искусственное поле, поддержка болельщиков, одна из последних домашних игр для «Факела». В следующем туре ещё будет матч с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» без Бабича и Барко. Здесь уже «Спартак», наверное, предстанет немножечко иной командой без Барко, потому что очень многое от него зависит. Он протаскивает мяч, он продвигает его, создаёт моменты, но в великолепной форме сейчас не Барко, а Маркиньос. Он прям рвёт и мечет: в кубковом матче против «Динамо» выглядел просто блестяще, как во многих матчах этого сезона.

«Спартак» сильнее. И если «Спартак» хочет всё-таки забраться в призовую тройку, а я думаю, что такая цель перед ним стоит, помимо победы в кубковом турнире, он должен своё превосходство доказывать, даже несмотря на сверхмотивацию «Факела» и искусственный газон.

Я думаю, что двух мячей, вполне возможно, «Спартаку» хватит для победы. Поэтому мой прогноз — победа «Спартака» и тотал больше 1.5 за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 27.3: «Реал» сдаётся, «Ливерпуль» — догуливает
Экспресс с коэффициентом 27.3: «Реал» сдаётся, «Ливерпуль» — догуливает
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android