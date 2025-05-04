«Факел» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Воронеже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 3.5 за 2.40.

«4 мая в рамках 27-го тура чемпионата России сойдутся «Факел» и «Спартак». Да, в Воронеже играть тяжело, вероятно, счёт не будет крупным. Но в победе красно-белых в их нынешней форме я почти не сомневаюсь.

Два разных матча против топовых соперника провёл «Спартак» за неделю. Сперва у него была принципиальная встреча с ЦСКА в РПЛ, в которой команда Станковича не справилась с давлением армейцев, с их контролем пространства – проиграла 1:2. Но на неделе затем коллектив обыграл с таким же счётом «Динамо», но произошло это в полуфинале Кубка России Пути регионов. Теперь в финале «Спартак» сыграет с «Ростовом», есть шанс у него выйти и в главный финал, я считаю.

Но сейчас речь не о Кубке, а об РПЛ. В ней красно-белые ещё сохраняют шансы на финиш в топ-3, собственно, третий ЦСКА обгоняет коллектив всего на один балл, второй «Зенит» имеет на четыре очка больше. А оставшиеся в этом сезоне соперники далеко не все способны оказать сопротивление «Спартаку». Нынешний оппонент команды подтверждает эту мысль.

К сожалению, ужасно «Факел» выступает после зимней паузы. Ни одной победы в 2025 году, почти одни поражения при одной ничьей с «Ахматом» (0:0). Уже и тренера снова воронежцы сменили, но с Шалимовым моментально результаты не улучшились. Итог – сейчас «Факел» идет на последней строчке, уже близок он к тому, чтобы гарантировано вылететь в Первую лигу.

Тут для меня исход очевиден – «Спартак» выиграет, его уровень намного выше. Но крупного счёта не жду, учитывая, что встреча пройдёт в Воронеже, а красно-белые ещё полностью не восстановились после кубкового матча», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».