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«Факел» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 4 мая

«Факел» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 4 мая
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в первом тайме за 1.98.

«Факел» и «Оренбург» — это те команды, которые покинут РПЛ в этом сезоне. Печально, конечно, но что делать. В одном и другом городе, но особенно в Воронеже, болельщики заполняют трибуны почти каждый матч. Я был свидетелем «высадки десанта» болельщиков в Химках, плюс-минус человек 500, а может быть, и больше, приехало за 500 километров поддержать свою команду. И в этот раз стадион будет забит под завязку, я уверен. Всё же в гости приезжает «народная команда».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

Если «Спартак» сыграет так же, как с «Динамо» в первом тайме, с полнейшей самоотдачей, на высоких скоростях, то «Факел» будет «потушен» ещё в первые 45 минут. И я как раз таки подвожу к прогнозу: «победа «Спартака» в первом тайме» за 1.98. Или можно рискнуть и взять его победу в первом тайме с форой (-1) за 3.80.

У «Факела» нет ресурса, нет игроков, которые могут навязать сопротивление «Спартаку». Да и «настроение», думаю, у них уже ФНЛовское. Поэтому — победа «Спартака» в первом тайме», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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