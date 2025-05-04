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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Грозном
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Московские армейцы, проиграв впервые этой весной в Кубке «Зениту», отправляются в гости в Грозный к «Ахмату». У ЦСКА большие проблемы с составом: Пьянич дисквалифицирован, Гаич дисквалифицирован, Мойзес тоже, травмирован Дивеев, Роша, скорее всего, в этом матче не сыграет. Поэтому «Ахмат» вполне может этим воспользоваться.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ахмата» два поражения подряд, и по-прежнему команда в зоне стыковых матчей. Где-то «Ахмату» не повезло в Краснодаре, и особенно в Нижнем Новгороде. Сейчас домашняя игра.

«Ахмат» очень редко ЦСКА обыгрывает, но вот в прошлом сезоне, ещё при Адиеве, была гостевая победа 2:1, волевая, в концовке добытая — с голами Конате и Бериши. Тогда у «Ахмата» как раз пошло-поехало нормально, и команда сохранила место в Премьер-Лиге.

Я думаю, что нечто подобное может и сейчас произойти. «Ахмат» посильнее сейчас выглядит во многих компонентах. ЦСКА много сил потратил и в дерби со «Спартаком», и в матче с «Зенитом». Может быть, этих силёнок не хватит.

У ЦСКА хорошая группа атаки. Наверняка где-то на ошибке «Ахмат» можно подловить. Но я думаю, что и в свои ворота ЦСКА тоже, скорее всего, пропустит, с учётом их проблем в защите. Мой прогноз – «обе забьют» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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