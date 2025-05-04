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«Ахмат» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

«Ахмат» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.96.

«Ахмат» — ЦСКА, матч, в котором результат важен обеим командам. У армейцев есть отличный шанс занять призовое место, а «Ахмат» продолжает борьбу за место в таблице, которое позволит им остаться в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'    

«Ахмат» в последних двух матчах чемпионата не набрал ни одного очка — поражение от «Пари НН», «Краснодара», а если учитывать и кубковый матч, то у них уже три поражения подряд. ЦСКА свой первый кубковый матч проиграл «Зениту» на выезде – 0:2. И это первое поражение армейцев весной 2025 года.

В Грозном армейцы не проиграют, в этом я уверен. А вот сумеют ли они победить, не знаю. Всё же «Ахмат» — достаточно организованная и хорошо готовая физически команда, в которой есть лидеры в каждой линии.

Поэтому мой прогноз будет не слишком рискованный — победа армейцев с форой (0) за 1.96», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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