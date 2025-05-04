«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Дениса Казанского на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: сухая победа «Зенита» за 1.70.

«Я обратил внимание, что последние пять матчей «Пари» никак не может забить «Зениту». Кажется, что это повторится и вечером в Санкт-Петербурге. «Зенит» не имеет права здесь терять очки, и разница в классе сейчас очевидна. «Пари» будет биться за выживание, но очевидно, что это соперник совершенно другого калибра.

Домашняя игра, плюс ещё дисквалификация Босельи. Конечно, он не многое бы решил, но точно бы пощекотал нервы петербуржцам. Крайне сложно представить, что без него нижегородцы смогут получить очки.

«Нижний» свои проблемы в борьбе за выживание будет решать уже в следующих турах, а «Зенит» победит всухую», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».