Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Дениса Казанского на матч 27-го тура РПЛ

«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Дениса Казанского на матч 27-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: сухая победа «Зенита» за 1.70.

«Я обратил внимание, что последние пять матчей «Пари» никак не может забить «Зениту». Кажется, что это повторится и вечером в Санкт-Петербурге. «Зенит» не имеет права здесь терять очки, и разница в классе сейчас очевидна. «Пари» будет биться за выживание, но очевидно, что это соперник совершенно другого калибра.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Домашняя игра, плюс ещё дисквалификация Босельи. Конечно, он не многое бы решил, но точно бы пощекотал нервы петербуржцам. Крайне сложно представить, что без него нижегородцы смогут получить очки.

«Нижний» свои проблемы в борьбе за выживание будет решать уже в следующих турах, а «Зенит» победит всухую», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» — «Пари НН». Семак использует любимый психологический приём
«Зенит» — «Пари НН». Семак использует любимый психологический приём
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android