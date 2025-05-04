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«Зенит» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: победа «Зенита» по угловым с форой (-5.5) за 1.90.

«Зенит» — «Пари НН». Про «Зенит» много говорить не буду. Питерцы выиграют все четыре оставшиеся игры, точка.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'    

«Пари НН» отстаёт от «Химок» на очко и продолжает отчаянную борьбу за место под «РПЛовским солнцем». Но в Питере и в последнем туре в Москве с ЦСКА им ловить нечего. Очки нужно постараться брать дома, у них два домашних матча с «Факелом» и «Крыльями».

Конечно же, нижегородский клуб проиграет. А вот с каким счётом — это вопрос. И я бы в этом случае рассмотрел пари на угловые. К примеру, с «Химками», где счёт матча был 1:0, нападающий «Зенита» Гонду на 22-й минуте забил единственный мяч, питерцы выполнили девять угловых, при этом позволив гостям всего лишь раз выполнить удар с угла поля. И такие же цифры можно было наблюдать и в других домашних матчах питерцев с командами из нижней части таблицы.

Поэтому мой прогноз — победа «Зенита» по угловым с форой (-5.5) за 1.90», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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