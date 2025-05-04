«Химки» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Ростов» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Химки» не проиграют и тотал больше 1.5 за 2.15.

«Химки» дома сыграют против футбольного клуба «Ростов». «Ростов» поздравляем с выходом в финал Пути регионов в Кубке России. Абсолютно заслуженная, уверенная победа над «Локомотивом» в Москве. «Ростов» никуда не уезжает из столичного региона, тренируется и готовится к матчу в Подмосковье.

«Химки», получив часть денег, положенных по своим контрактам, вроде бы спокойно тренируются, никого не бойкотируют и могут «Ростов» сейчас подловить на вот этих выплеснутых эмоциях в матчах с «Локомотивом» и в чемпионате, и в Кубке. Мне кажется, «Химки» должны быть более мотивированные и настроенные на эту игру. Не уверен, что «Химки» выиграют, но, думаю, минимум два мяча в этой встрече должно быть забито, и, скорее всего, «Химки» не проиграют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».