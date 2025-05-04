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«Реал» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Реал» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: ТБ 3 за 1.55.

«Реал» занимает в турнирной таблице второе место и отстаёт от «Барселоны» на четыре очка. Поэтому он не может позволить себе потерю очков перед предстоящим «эль класико». Поражение или ничья заметно сократят шансы мадридцев на чемпионство. «Реал» выиграл шесть из семи последних матчей в Примере. «Сливочные» остались без ключевых защитников: Алаба, Милитао, Карвахаль не сыграют из-за травмы, а Рюдигер дисквалифицирован.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сельта» занимает седьмое место и борется за попадание в зону Лиги Европы. Команда демонстрирует хорошую форму, одержав шесть побед в последних 11 матчах, а в прошлом туре был разгромлен «Вильярреал» (3:0). У «Сельты» сейчас находится в прекрасном состоянии Борха Иглесиас, забивший четыре гола в последних матчах.

В этом году команды уже встречались в Кубке Испании: «Реал» победил 5:2 в дополнительное время. В последних 10 матчах «Реал» одержал 10 побед. Последняя победа «Сельты» датируется 2017 годом.

Обе команды забивают стабильно, а защита «Реала» ослаблена отсутствием ведущих защитников. Поставим на тотал больше трёх голов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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