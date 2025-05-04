«Реал» Мадрид — «Сельта»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Сельта».

Ставка: 2:2 за 15.00.

«Реал» Мадрид против «Сельты», 34-й тур Ла Лиги. Тут для меня всё не так очевидно. У мадридцев сейчас много проблем, так что «кельты» одно очко увезти с игры могут.

Тем более «Сельта» сейчас будет мотивирована. Она уже близка к попаданию в еврокубки, к финишу в топ-8. Сейчас клуб идёт на седьмой строчке. Подняться ему уже вряд ли удастся – отставание от шестого «Бетиса» насчитывает восемь очков. Но вот за сохранение седьмой строчки «кельты» точно поборются.

В последних матчах «Сельта» ещё и неплохо выглядела, чаще набирала очки, чем теряла их. Два проигрыша случились — с «Эспаньолом» (0:2) и «Барселоной» (остросюжетные 3:4), но в других матчах были успешные исходы – 2:1 с «Мальоркой», 3:0 с вышестоящим «Вильярреалом» и 1:1 с «Лас-Пальмасом».

«Реал» же стоит выше в турнире – второе место с 72 баллами. Отставание от лидирующей «Барселоны» всё ещё не такое большое – четыре очка. Им ещё и предстоит скоро провести очный матч в чемпионате, мадридцы могут сократить разрыв до одного балла. Но я не очень уверен в таком исходе, так как мы уже увидели за этот футбольный год три «класико», и во всех «Реал» терпел поражения.

Да, последняя неудача, которая случилась на прошлых выходных в Кубке Испании, была не такой уж разгромной, как предыдущие. Но всё же «Реал» был далек от победы, провалил игру. Ещё и скандально он завершил матч, Рюдер получил дисквалификацию, но он и так сейчас будет восстанавливаться долго от травмы.

Так что если судить только по их положению в турнире, то «Реал» должен выигрывать. Но форма и настрой у «Сельты» сейчас явно лучше. Мадридцы же испытывают большие проблемы с составом, ещё и Анчелотти сейчас собираются увольнять. Тяжело представить, что в таких условиях «Реал» будет хорошо выглядеть», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».