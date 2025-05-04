«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 2.19.

«Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Обе команды идут ниже середины таблицы, часто теряют очки. Не уверен, кто тут точно выиграет.

В турнире клубы идут не так далеко друг от друга – «Брентфорд» 11-й, а «Манчестер Юнайтед» – 14-й. Однако ситуации у них очень разные, так как разделяют их аж 10 очков. Так, «пчёлы» близки к тому, чтобы подняться на несколько мест на финише сезона – сразу три вышестоящих оппонента опережают их на один и два очка. Осталось только удачно провести заключительные матчи, а в соперниках там будут, помимо «Юнайтед», «Ипсвич», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» — не такое уж плохое расписание.

«Манчестер Юнайтед» уже с большой вероятностью финиширует ниже «Брентфорда». Да, за четыре тура отыграть 10 очков можно, пусть это и очень сложно. А взять нынешнюю команду Аморима – даже в несколько побед поверить трудно, такая сейчас ситуация. «Красные дьяволы» на серии без побед в чемпионате идут.

Но, конечно, уже давно «Манчестер Юнайтед» я думаю, смирился с проваленным розыгрышем АПЛ. Ему куда важнее давать результат в Лиге Европы, где есть уже хороший шанс пройти в финал и побороться за трофей. Несколько дней назад команда Аморима провела первый матч 1/2 финала с «Атлетиком», в котором снова выглядела отлично, была явно мотивирована, победила 3:0. Очередной отличный матч Бруну, который сделал дубль. В ответной игре баскам вернуть интригу будет уже тяжело.

Так что тут, конечно, стоит вопрос: насколько «Ман Юнайтед» важно набрать очки в АПЛ, в которой и так все потеряно? Я думаю, ответ есть в предыдущем туре, когда с «Борнмутом» «Юнайтед» сыграл основным составом, готовясь к еврокубку, набрал одно очко, боролся до конца.

Сейчас тоже всё-таки жду борьбы, «Юнайтед» будет на позитивных эмоциях после ЛЕ. Ставлю на то, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет – коэффициент 2.19», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».