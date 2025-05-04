«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на матч АПЛ 4 мая

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: «Челси» не проиграет и обе забьют за 1.92.

«Челси» против «Ливерпуля» в АПЛ. «Челси» борется за Лигу чемпионов, за место в топ-5 с «Ньюкаслом», с «Астон Виллой», с «Ноттингем Форест», сразу с несколькими командами, и с «Ман Сити». И «Челси», я думаю, в Лигу чемпионов вполне в состоянии пройти.

«Челси» сейчас провёл матч полуфинала Лиги конференций против «Юргордена» в гостях и разгромно победил, очень легко и ожидаемо. В финал ЛК «Челси» выйдет. Ну а главная задача, конечно, попасть в Лигу чемпионов, в топ-5.

И вот важнейшая игра с «Ливерпулем», который уже оформил чемпионство, в прошлом туре разгромив «Тоттенхэм» 5:1. Теперь «похмельный» матч ждёт команду Арне Слота. Он проделал выдающуюся работу после ухода Юргена Клоппа, в первом же сезоне досрочно сделал команду чемпионом. Да, в Лиге чемпионов выступили неудачно, но кто думал, что в чемпионате «Ливерпуль» так уверенно возьмёт золото? Так что браво, «Ливерпуль».

Теперь уже в оставшихся матчах просто, я думаю, Слот может давать играть тем, кто играл мало, будет давать играть тем, кому нужна статистика, которым нужно её улучшать, например, Мо Салаху, который хочет взять «Золотой мяч». Но в любом случае о полной спортивной мотивации «Ливерпуля» говорить не приходится.

Поэтому здесь матч более важный для «Челси», и с учётом задач и всё-таки домашнего статуса игры, я выберу ставку «Челси» не проиграет и обе забьют» с коэффициентом 1.92. Я думаю, что «Ливерпуль» в состоянии забить, но «Челси», я думаю, дома проиграть не должен», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».