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«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Челси» 2:1 за 8.00.

«Ливерпуль» — чемпион этого сезона в АПЛ. Само собой, это заслужено. Клуб отлично выступал по ходу сезона, одолел в равной борьбе «Арсенал», воспользовался кризисом «Манчестер Сити». Слот умело подобрал коллектив после Клоппа, оставив основные его принципы и философию, но и привнеся свои новшества, например, атакующие действия. Расположение на поле. И это все сработало – «Ливерпуль» по праву может называть лучшим в Англии сейчас.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Фернандес – 3'    

И до середины сезона «красные» были лучшими и в Европе. В групповом раунде Лиги чемпионов они выступили лучше всех, финишировали первыми в общей группе. Однако в плей-офф «что-то пошло не так». Не выдержала команда конкуренции с «ПСЖ». Потом она еще и в финале Кубка лиги уступила «Ньюкаслу». В общем, максимально хорошие результаты коллектив показал, но чемпионство в АПЛ – уже большой успех.

А вот «Челси» тоже близок к успешному завершению сезона, по крайне мере, на своем уровне. Во-первых, он может выиграть трофей – Лигу конференций. Клуб близок к выходу в финал, где его будут ждать «Фиорентина» или «Бетис». Во-вторых, что даже, наверное, более важно – «синие» близки к попаданию в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сейчас они идут в топ-5. Впрочем, надо еще доиграть сезон, а соперники далее будут не сильно проще – «Ноттингем Форест», «Ньюкасл».

Но в этой паре я все-таки поставлю на «Челси». «Ливерпуль» все для себя уже решил, сейчас он просто спокойно доиграет сезон. «Синие» же будут сильно мотивированы – они выиграют со счетом 2:1, коэффициент 8.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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