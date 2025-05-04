«Болонья» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2 за 2.12.

«Болонья» против «Ювентуса» в 35-м туре Серии А. Прямые конкуренты в борьбе за Лигу чемпионов встречаются. И я здесь, конечно, фаворита не вижу, его сложно выделить, если учитывать уровень соперников и важность матча. Очень сложная игра для прогноза. Поэтому в исход я лезть, сразу говорю, не буду.

«Болонья» в прошлом туре сыграла вничью с «Удинезе» — 0:0. При этом она почти 60% времени владела мячом, но ударов нанесла даже чуть меньше, чем соперник. Но это нормальная история для «Болоньи», она всегда владеет много мячом или почти всегда играет в доминирование, первым номером. В таких матчах, бывает, соперники надёжно защищаются, и у «Болоньи» проблемы в позиционном нападении. Тут они сыграли нулевую ничью.

А «Ювентус» в прошлом туре обыграл «Монцу» 2:0, забив два быстрых гола, и при этом даже остался в меньшинстве, в концовке первого тайма удалился Йылдыз. Но вот этого преимущества в два мяча, которое «Юве» добыл, ещё играя в полном составе, хватило для победы. И важная очень победа для «Ювентуса», который до этого умудрился проиграть «Парме».

«Ювентусу» очень нужны очки, очень нужно попадание в Лигу чемпионов. И вот игра с прямым конкурентом. В общем «Ювентус» по игре, конечно, «Болонью» не превосходит. Это очень сложный матч, и я здесь просто возьму вот какую ставку. Дело в том, что в последних четырёх из пяти матчей «Болоньи» проходил тотал меньше 2.5 гола, у «Ювентуса» то же самое – четыре последних матча, то же тотал меньше 2.5 — большого количества голов я здесь не жду.

И мне кажется, что ставки слишком высоки. И, может быть, где-то команды сыграют осторожно. Так что возьму «тотал голов меньше двух голов» за 2.12. На «меньше 2.5» слишком маленький коэффициент. Думаю, что меньше двух голов можно взять с расходом, если два забьют, ничего страшного», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».