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«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Гагарина

«Динамо» Москва — «Трактор»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Гагарина
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 3.10.

«Трактор» обыгрывает московское «Динамо» уже семь матчей подряд, включая игры регулярного чемпионата. В полуфинальной серии пока не видно интриги: даже когда челябинцы проваливают старт встречи, они всё равно добиваются победы. В третьем матче это удалось сделать лишь во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
04 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отличную форму демонстрируют Виталий Кравцов и Максим Шабанов — пожалуй, главные звёзды, оставшиеся в этом плей-офф. Команда Алексея Кудашова пока не может найти противодействие сопернику, несмотря на все попытки изменить игру. «Динамо» пробует разные варианты, но безуспешно — «Трактор» быстрее, активнее, острее и тактически разнообразнее.

Вдобавок, в третьем матче бело-голубые потеряли Максима Комтуа — маловероятно, что он сыграет в четвертой встрече. По ходу игры был отправлен в запас Седрик Пакетт: он проигрывал вбрасывания и выглядел неубедительно. У Кудашова всё меньше вариантов. А вот у Бенуа Гру, кажется, ещё остались козыри в рукаве.

Моя ставка: победа «Трактора», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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