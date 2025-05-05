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«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: определён фаворит матча АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: определён фаворит матча АПЛ
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5 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно примерно 42% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

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