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«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Ноттингем» победит за 3.20.

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В приоритете у «стекольщиков» сейчас явно не «Ноттингем Форест». Финал Кубка Англии нескоро, но мысли о нём так просто не выбросишь. А вот для «лесников» победа в крайне важна. Они спустились на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У занимающего пятую строчку «Челси» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели.

Команда-сенсация стала часто оступаться. Проиграла три из четырёх последних матчей первенства. Нервишки шалят или соперники были сильные? Пожалуй, и то и другое. Однако если подопечные Нуну Эшпириту Санту хотят раздобыть путёвку в Лигу чемпионов, надо брать себя в руки и на характере вырывать очки.

В первом круге «лесники» победили со счётом 1:0. Надо выигрывать и в этот раз. Это не первый неудачный отрезок в сезоне для подопечных Санту, даже не второй. Ранее получалось воспрянуть духом и одолеть сильного соперника на выезде. Не должны ударить в грязь лицом и теперь.

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