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Стали известны шансы «Локомотива» закрыть серию с «Салаватом Юлаевым» сегодня

Стали известны шансы «Локомотива» закрыть серию с «Салаватом Юлаевым» сегодня
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В понедельник, 5 мая, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится пятый матч серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» в 1/2 финала плей-офф КХЛ.

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Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу ярославцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа уфимского «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 27% вероятности. Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.97.

Победа «Локомотива» с учётом овертаймов доступна за 1.55 (около 62% вероятности), итоговый успех «Салавата» оценён в 2.55 (38%).

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