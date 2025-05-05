«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз на пятый матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на пятую встречу серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Локомотив» победит за 2.00.

Железнодорожники взяли оба гостевых матча, а потому теперь ведут в серии со счётом 3-1. До выхода в финал остаётся одна победа. Исходя из этих встреч на льду «Уфа-Арены», сложилось впечатление, что «Салавату Юлаеву» очень трудно с «Локомотивом». Особенно в равных составах. Особенно когда надо отыгрываться.

Например, в четвёртой игре уфимцы трижды получали численное преимущество, но не реализовали ни одного. И это на домашней арене, которая является их главным козырем. Конечно, в серии со «Спартаком» они сумели отыграться с 1-3, однако здесь больше вопросов именно к красно-белым. «Локомотив» же сейчас куда опаснее и стабильнее московского клуба. Прощать не собирается.

Из восьми выездных встреч в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» выиграл только две. Одну из них — за пределами основного времени. «Локомотив» взял четвёртый матч со счётом 3:0 и сейчас наверняка чувствует уверенность в собственных силах. При таких раскладах логично ждать победы ярославского клуба на домашнем стадионе.