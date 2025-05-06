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«Торонто» — «Флорида»: прогноз на первый матч серии НХЛ

«Торонто» — «Флорида»: прогноз на первый матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч серии НХЛ «Торонто» — «Флорида».

Ставка: итоговая победа «Флориды» за 1.81.

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«Флорида» в первом раунде весьма уверенно разделалась с «Тампа-Бэй». А вот «Торонто» пришлось помучиться с «Оттавой». По-хорошему должно было быть совсем наоборот. «Сенаторз» представляют куда меньшую опасность, нежели «Лайтнинг». Вероятно, эта серия будет недолгой.

Действующий чемпион НХЛ — во всеоружии. Группа атаки во главе с Мэттью Ткачуком и Александром Барковым клепает голы один за другим. И ещё попробуй забить неподражаемому Сергею Бобровскому. Лучший бомбардир «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в пяти матчах не смог забросить ни одной шайбы.

У «Мэйпл Лифс» хороший подбор игроков, но в плей-офф никак не получается пробраться дальше второго раунда. Да и до этого самого второго раунда дойти выходит далеко не всегда. В минувшем сезоне помешал «Бостон». Так что можно заключить пари на итоговую победу «Флориды». Коэффициент — 1.81.

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