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«Интер» — «Барселона»: прогноз и ставки на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре соперники не выявили победителя — 3:3.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Интер» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.35.