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«Интер» — «Барселона»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

«Интер» — «Барселона»: букмекеры назвали самый вероятный счёт
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6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

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Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой игре соперники не выявили победителя — 3:3.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.35.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (7.30). Следом идут победа каталонцев 2:1 (9.30) и ничья 2:2 (9.50).

Заключить пари на точный счёт 2:1 в пользу «Интера» предлагается за 10.8.

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