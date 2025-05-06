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«Интер» — «Барселона»: прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

«Интер» — «Барселона»: прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Интер» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит за 2.22.

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Встреча состоится на «Сан-Сиро», но для каталонцев задача стала проще. К первому матчу подходили толком не подготовленные. Всё потому, что до этого было «эль класико» в Кубке Короля. Благодаря ротации во встрече последнего тура Примеры с «Вальядолидом» (2:1) энергозапасы пополнились, возможно возвращение Левандовского. Плюс теперь Флик знает все уязвимые места «нерадзурри».

«Интер» славится наикрепчайшей обороной. Можно сказать, что это его визитная карточка. Тем не менее каталонцы непринуждённо находили лазейки и отгрузили три мяча. В ответной встрече могут наклепать столько же. Им вообще всё равно, кому забивать. Даже самые сложные оборонительные конструкции рушатся на раз-два. Они показывают доминирующий футбол отменного качества и пока идут на квадрупл.

«Интер» может закончить сезон вообще без трофеев. Потеряв очки в трёх из пяти предыдущих матчей чемпионата Италии, спустился на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Наполи» составляет три очка. Каталонцы же уступили только в 1 из 30 последних встреч во всех турнирах. И это поражение ровным счётом ни на что не повлияло.

Добавляет уверенности в том, что «Интер» уступит, травма лидера — Лаутаро Мартинеса. «Нерадзурри» и так очень сильно проигрывают «Барселоне» в плане огневой мощи, а тут ещё столь болезненная потеря. Даже если каталонцы допустят столько же ошибок, сколько в первом матче, что, кстати, вряд ли, всё равно должны победить.

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