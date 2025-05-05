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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» в 27-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3 за 1.96.

«Этот матч в понедельник закроет расписание 27-го тура. Пройдёт эта игра в Самаре. Так уж получается по календарю, что «Акрон» и «Крылья» играют два домашних матча в этом туре, и оба на одном и том же стадионе. Поэтому так матчи растянулись — с пятницы по понедельник.

«Крылья» — одна из лучших команд весны. Команда действует очень агрессивно, в очень хорошей форме сейчас Зиньковский, и особенно Сергеев, и много моментов «Крылья» создают, достаточно лихо действуют в атаке.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Динамо» поменялся тренер, этим всё сказано. Наверняка какие-то изменения будут от Ролана Гусева, который исполняет обязанности тренера до конца сезона. Наверное, мы увидим молодёжь, которая захочет себя очень сильно проявить. Ну и вообще, «Крылья» — «Динамо» — это про голы. В кубковом матче было 3:6 на этом стадионе, правда, ещё осенью. Я думаю, что и здесь много голов должно быть.

Можно было бы сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5» либо там просто «тотал больше 2.5» за вполне съедобный коэффициент, но выберу «тотал больше 3», раз уж они так любят друг другу забивать. Почему бы не порадовать болельщиков в Самаре хорошей результативностью и в понедельник, да и не только в Самаре. «Тотал больше 3» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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