«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

«Я думаю, что будет развесёлый матч, как и последние две игры между этими командами, в которых залетало больше пяти мячей. И в этой встрече нас тоже ждёт достаточно много забитых.

Тут несколько факторов. И «Крылья», которые играют сейчас на явном подъёме и кураже. У Игоря Осинькина вновь романтическая история в «Крыльях», как будто всё наладилось после развода и можно получать удовольствие друг от друга. И Осинькин кайфует, и у команды в игре всё замечательно.

Что касается «Динамо», то смена тренера всегда даёт большой импульс, и первые матчи всегда проходят довольно ярко. Поэтому думаю, что здесь после Лички в раздевалке будет нечто новое, что заставит футболистов просто пари́ть на поле. Считаю, что будет тотал больше 3.5. Может быть, нас ждёт самая зрелищная игра тура», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».