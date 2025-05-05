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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

«Я думаю, что будет развесёлый матч, как и последние две игры между этими командами, в которых залетало больше пяти мячей. И в этой встрече нас тоже ждёт достаточно много забитых.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тут несколько факторов. И «Крылья», которые играют сейчас на явном подъёме и кураже. У Игоря Осинькина вновь романтическая история в «Крыльях», как будто всё наладилось после развода и можно получать удовольствие друг от друга. И Осинькин кайфует, и у команды в игре всё замечательно.

Что касается «Динамо», то смена тренера всегда даёт большой импульс, и первые матчи всегда проходят довольно ярко. Поэтому думаю, что здесь после Лички в раздевалке будет нечто новое, что заставит футболистов просто пари́ть на поле. Считаю, что будет тотал больше 3.5. Может быть, нас ждёт самая зрелищная игра тура», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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