«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.65.

«Самарцы показывают хорошие результаты в последних играх. Поражений нет с марта, за это время «Крылья» успели подняться из нижней части турнирной таблицы и комфортно располагаются на 10-й строчке. Преимущество над зоной стыков — семь очков. В последних пяти матчах у команды Игоря Осинькина три победы и два ничейных результата. В позапрошлом туре с ЦСКА сыграли 1:1. Счёт открыл Секу Койта на 69-й минуте, но совсем скоро в ворота армейцев был назначен пенальти, исполнять его пошёл Иван Сергеев. Он оказался точен, 1:1, приемлемый результат для гостевого матча. Игра с «Оренбургом» простой не получилась, до 83-й минуты на табло горели нули, а это значит, что вновь настало время проявить себя Ивану Сергееву. Очередной пенальти, очередное качественное исполнение, 1:0. «Крыльям» этот гол помог прийти в себя, атаки продолжились, и уже через четыре минуты счёт стал 2:0, отличился Дмитрий Цыпченко.

В «Динамо» пришли изменения. После неудач в чемпионате и Кубке клуб уволил Марцела Личку с поста главного тренера. Тренер, с которым москвичи до последнего боролись за золотые медали прошлого чемпионата, не справился с возложенной на команду ответственностью. В последних пяти матчах чемпионата у бело-голубых лишь две победы, над «Оренбургом» — 5:1 и «Рубином» — 3:1. В последнем туре «Динамо» встречалось с «Зенитом», счёт открыл Педро на 18-й минуте, Ярослав Гладышев смог сравнять счёт. Во втором тайме явное преимущество было на стороне «Динамо», но голевые моменты реализовать так и не удалось, итог — 1:1, отставание от третьего места уже четыре очка.

«Крылья» в отличной форме, про «Динамо» так не скажешь, предположить, чего можно ждать от динамовцев сейчас, очень сложно. Предположу, что самарцы в этой игре не уступят, они играют здорово, к тому же матч проведут дома», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».