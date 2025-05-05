«Дженоа» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 7.60.

«Дженоа» и «Милан» встретятся в 35-м туре чемпионата Италии. Не так далеки соперники друг от друга в таблице. Не жду, что миланцы тут с разгромным счётом победят.

Уже почти точно можно сказать, что «Милан» провалил этот розыгрыш Серии А. Клуб с большой вероятностью финиширует за пределами еврокубковой зоны, не попадает в топ-6. Теоретически шансы у команды Консейсау на подъём в турнире ещё есть, осталось четыре тура. Но вот два из них клуб проведёт с «Болоньей» и «Ромой», а в своей нынешней форме «Милан» точно не может быть уверен в победах над ними.

Но в целом сезон пока не потерян для команды. Ведь она прошла в финал Кубка Италии, в полуфинале выиграла у «Интера» (1:1 и 3:0). Правда, осталось в главном матче снова встретиться с «Болоньей», которая явно не собирается упускать трофей. Впрочем, как мы убедились по полуфиналу Кубка, на отдельные важные игры «Милан» может собраться.

«Дженоа» же особых целей не имеет уже. Он просто доигрывает сезон — к зоне вылета коллектив точно не опустится, но и сильно высоко не поднимется уже. Сейчас с 39 баллами «грифоны» идут на 13-м месте, имеют больший разрыв с преследователями, чем с командами выше. Но последние результаты их не особо внушают оптимизм — три матча без побед, проигрыши «Комо» и «Лацио» (0:1 и 0:2), ничья с «Вероной» (0:0).

Так что тут победит явно «Милан». Но у него форма тоже далеко не такая хорошая сейчас, тяжело заканчивается сезон для подопечных Консейсау. Поставлю тут на точный счёт 1:2 за 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».