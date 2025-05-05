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«Жирона» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Жирона» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Мальорка».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«Жирона» на своем поле примет «Мальорку». Этот матч имеет принципиальное значение для обеих команд: хозяева борются за сохранение прописки в элите, а гости пытаются удержаться в верхней половине таблицы.

«Жирона» переживает один из худших периодов в сезоне. Команда не побеждала в последних 11 матчах чемпионата и опустилась на 17-е место с 35 очками, всего в трёх очках от зоны вылета. В последних пяти турах «Жирона» набрала лишь одно очко, что свидетельствует о глубоком кризисе. Лучший снайпер команды Кристиан Стуани забивает в двух матчах подряд.

Испания — Примера . 34-й тур
05 мая 2025, понедельник. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мальорка», напротив, занимает девятое место с 44 очками, но тоже демонстрирует нестабильную игру. В последних пяти матчах команда одержала лишь одну победу — над «Реалом Сосьедад» (2:0), а в атаке заметна зависимость от травмированного Ведата Мурики, забившего в сезоне семь голов. Гости играют организованно в обороне, но испытывают трудности с созданием моментов, особенно в выездных матчах.

Если учесть кризис «Жироны» и оборонительный стиль «Мальорки», матч, скорее всего, будет низкорезультативным. Ставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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