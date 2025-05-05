«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест».

Ставка: ничья за 3.40.

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Да, сезон соперники проводят по-разному. Но вот на данный момент форма у хозяев поля даже чуть лучше. Не уверен тут в успехе гостей.

Сейчас они располагаются в разных частях таблицы. «Ноттингем Форест» всё ещё борется за еврокубки. Но сейчас его шансы на попадание в ЛЧ уже не так высоки, как почти весь сезон до этого, когда клуб стабильно шёл третьим. Из-за частых неудач в последнее время подопечные Нуну Санту опустились уже на шестое место. Но отставание от соперников выше у них минимальное, а в последних турах соперники не всегда будут сложными — «Лестер», «Вест Хэм» Так что вполне «Форест» ещё может побороться за топ-5.

«Кристал Пэлас» в таблице идёт ниже — 12-е место с 45 баллами. Сейчас у клуба одинаковый разрыв с соседями выше и ниже — четыре очка и более. Но в любом случае сильно выше 10-й строчки «орлы» вряд ли поднимутся уже. У них в оставшихся матчах как раз оппоненты будут тяжёлыми, только с «Вулверхэмптоном» можно рассчитывать на очки. Но куда важнее «Пэласу» другой турнир — Кубок Англии. В нем он дошёл до финала, в котором сыграет с «Манчестер Сити».

В общем, я бы тут не смотрел только на позиции соперников в таблице «Кристал Пэлас» в неплохой форме находится, недавно отобрал очки у «Арсенала» в АПЛ (2:2), прошёл «Астон Виллу» в полуфинале Кубка Англии (3:0). У «Ноттингема» же за последнее время была всего одна удачная игра — 2:1 с «Тоттенхэмом».

Так что тут я всё-таки думаю, они поделят очки, — ставлю на ничью за 3.40», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».