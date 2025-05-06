«Вашингтон» — «Каролина»: букмекеры оценили шансы команд

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7 мая состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» примет «Каролину». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики считают, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.90.