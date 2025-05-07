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«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на первый матч

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на первый матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первую игру Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.80.

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«Ураганы» выиграли 8 из 12 последних очных встреч. Три из четырёх поражений потерпели за пределами основного времени. Внушительный перевес. Однако не спешите списывать со счетов Александра Овечкина и Спенсера Карбери. У них есть чем удивить.

Травма Алексея Протаса вынудила тренера «Вашингтона» перетасовать звенья. Он сформировал тройку Александр Овечкин — Дилан Строум — Энтони Бовиллье. Они так здорово поладили, что восстановившегося от повреждения белорусского нападающего пришлось определить в четвёртое звено, где, впрочем, его универсальность тоже будет приносить команде огромную пользу.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. «Вашингтон» закончил регулярный чемпионат НХЛ в статусе второй команды лиги по результативности. Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и продолжает забивать в плей-офф. В пяти встречах — четыре гола. А всего за сезон наклепал уже 48. И это в 39 лет!

Чаще всего очные встречи получаются весьма богатыми на события. Только в 5 из 13 последних соперники не смогли достичь планки в шесть заброшенных шайб на двоих. При этом трижды забили пять голов. Мастерство нападающих преобладает над навыками защитников. Это на руку нейтральному болельщику.

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