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Стали известны шансы Овечкина забить «Каролине» в первом матче

Стали известны шансы Овечкина забить «Каролине» в первом матче
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7 мая состоится первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» примет «Каролину». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.20.

Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80.

Гол Александра Овечкина идёт за 1.80 (около 55% вероятности). Если российский форвард «Кэпиталз» не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).

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