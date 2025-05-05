«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.01.

«Эта полуфинальная серия близка к завершению. У уфимского клуба попросту не осталось козырей в борьбе с ярославцами. И, кажется, эмоций тоже не осталось. Уже точно в пятом матче команде не поможет Тодд — об этом заявил Виктор Козлов. Ливо хоть и в составе, но явно не в форме и не является серьёзным усилением. В четвёртом матче главный тренер «Салавата» сменил вратаря: Самонов не провалился, но и не вытащил игру. Есть сомнения, что молодой Вязовой, который должен выйти в понедельник, покажет принципиально другой уровень.

«Локомотив» выглядит более цельной и уверенной командой. Даже без Фрейза и Паника состав остаётся сбалансированным. Николаев, появившийся из-за травм партнёров, стал настоящим героем матча в Уфе. И таким героем может стать практически каждый игрок «Локо». Исаев надёжен в воротах, и в целом команда производит впечатление максимально собранной. Всё идет к тому, что «Локомотив» оформит второй подряд выход в финал Кубка Гагарина.

Моя ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».