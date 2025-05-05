Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.01.

«Эта полуфинальная серия близка к завершению. У уфимского клуба попросту не осталось козырей в борьбе с ярославцами. И, кажется, эмоций тоже не осталось. Уже точно в пятом матче команде не поможет Тодд — об этом заявил Виктор Козлов. Ливо хоть и в составе, но явно не в форме и не является серьёзным усилением. В четвёртом матче главный тренер «Салавата» сменил вратаря: Самонов не провалился, но и не вытащил игру. Есть сомнения, что молодой Вязовой, который должен выйти в понедельник, покажет принципиально другой уровень.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» выглядит более цельной и уверенной командой. Даже без Фрейза и Паника состав остаётся сбалансированным. Николаев, появившийся из-за травм партнёров, стал настоящим героем матча в Уфе. И таким героем может стать практически каждый игрок «Локо». Исаев надёжен в воротах, и в целом команда производит впечатление максимально собранной. Всё идет к тому, что «Локомотив» оформит второй подряд выход в финал Кубка Гагарина.

Моя ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — «Салават Юлаев», пятый матч. Козлову спасибо, Никитину — удачи в финале
«Локомотив» — «Салават Юлаев», пятый матч. Козлову спасибо, Никитину — удачи в финале
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android