«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.95.

«Возможно, решающая, заключительная игра пройдёт в Ярославле. «Локомотив» ведёт в серии 3-1. И если они одержат победу дома, то закончат серию со счётом 4:1, выиграв четыре матча подряд после первого поражения.

Уфимские матчи прошли очень по-разному. В первой игре «Салават» практически откамбэчил. В итоге «Локомотив» забил ещё в пустые ворота, победил 4:2. А в четвёртой игре «Салават» впервые в этой серии остался вообще без заброшенных шайб. Не получили подпитку и от трибун — если бы был гол, может, где-то удалось бы зацепиться. А в итоге получился самый скучный и самый сложный матч для уфимцев. У меня сложилось впечатление, что «Салават» просто выдохся на все сто. Я посчитал: 18 матчей за 38 дней. Это очень серьёзный график. Причём многие игры были с овертаймами. Две семиматчевые серии плюс куча травм.

Думаю, хоккеисты, которые выходят на лёд, тоже играют с травмами. У каждого из «Салавата» — гематомы, ссадины, ушибы. У «Локомотива», кстати, тоже есть проблемы. Они фактически потеряли целое второе звено. Кажется, что «Локомотив» — суперсистемная команда, а на самом деле у них тоже не такая длинная лавка. Потери серьёзные. Но у «Локомотива» забивают и молодые ребята. Проблемы есть у обеих команд, однако у «Салавата» не только силы закончились, но и эмоции. Уже неоткуда доставать.

Поэтому на пятый матч серии, думаю, самой верной ставкой будет победа «Локомотива» в основное время.

«Локомотив» свежее, мощнее и на данный момент сильнее. Ну и фактор Даниила Исаева — фантастический. То, как он сыграл последние три матча, подтверждает: он реально очень качественный вратарь», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».