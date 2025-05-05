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«Торонто» — «Флорида»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

«Торонто» — «Флорида»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» за 2.31.

«Не успел завершиться первый раунд плей-офф НХЛ, как уже стартует второй. Эти команды встречались во втором раунде два года назад — тогда «Флорида» обыграла «Торонто» со счётом 4-1. Не исключено, что и в этот раз сценарий окажется похожим.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мэйпл Лифс» уже в серии с не слишком опытной «Оттавой» создали себе проблемы и временами выглядели неуверенно. Да, Вильям Нюландер — в отличной форме: восемь очков в шести матчах — внушительный результат. Но одного шведа будет явно недостаточно против мощной и сбалансированной команды Пола Мориса.

«Флорида» в первом раунде уверенно разобралась с «Тампой» — 4-1. Мэттью Ткачук продемонстрировал отличную форму, несмотря на два месяца вне игры из-за травмы. Барков здоров и в строю. Маршан отлично вписался в третье звено. А Сергей Бобровский по-прежнему входит в число сильнейших вратарей мира — возможно, даже лучший на данный момент.

«Пантерз» и в этом сезоне выглядят фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Они опытнее, стабильнее и психологически крепче «Торонто». Если учесть всё это, южане вполне способны забрать первую игру серии», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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