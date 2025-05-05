Законопроект об уголовной ответственности для дропов внесли в Госдуму

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности для дропперов. Это подставные лица, чьи данные используют для нелегальных переводов и обналичивания. Документ разместили в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Таким образом, если предложение будет принято, дропам будет грозить до шести лет тюрьмы.

Тех, кого уличат в передаче личной банковской карты за вознаграждение, могут оштрафовать, привлечь к принудительным работам или ограничить свободу на срок до двух лет.

Лицам, совершившим незаконные операции с предоставленными им картами по указанию или в интересах другого лица, может грозить до трёх лет тюрьмы.

Самое суровое наказание грозит лицам, которые не были клиентами банка, но преднамеренно оформили в нём карту для передачи преступникам, а также уличённым в неправомерных операциях с использованием чужих карт или электронных кошельков: их могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.