Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Законопроект об уголовной ответственности для дропов внесли в Госдуму

Законопроект об уголовной ответственности для дропов внесли в Госдуму
Аудио-версия:
Комментарии

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности для дропперов. Это подставные лица, чьи данные используют для нелегальных переводов и обналичивания. Документ разместили в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Таким образом, если предложение будет принято, дропам будет грозить до шести лет тюрьмы.

Тех, кого уличат в передаче личной банковской карты за вознаграждение, могут оштрафовать, привлечь к принудительным работам или ограничить свободу на срок до двух лет.

Лицам, совершившим незаконные операции с предоставленными им картами по указанию или в интересах другого лица, может грозить до трёх лет тюрьмы.

Самое суровое наказание грозит лицам, которые не были клиентами банка, но преднамеренно оформили в нём карту для передачи преступникам, а также уличённым в неправомерных операциях с использованием чужих карт или электронных кошельков: их могут посадить в тюрьму на срок до шести лет.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android