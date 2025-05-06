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Букмекеры оценили шансы «Трактора» выбить «Динамо» из Кубка Гагарина в пятом матче

Во вторник, 6 мая, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится пятая встреча серии «Трактор» — «Динамо» Москва в 1/2 финала плей-офф КХЛ.

Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу челябинцев.

Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается в 2.65 — 36%. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.65.

Итоговая победа «Трактора» идёт за 1.83 (около 55% вероятности), успех «Динамо» с учётом овертайма доступен за 2.03 (45%).