«Трактор» — «Динамо»: прогноз на пятый матч серии КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на пятую игру серии КХЛ «Трактор» — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.24.

Теперь для подопечных Алексея Кудашова каждый матч — как последний. Есть большая вероятность, что каждая встреча теперь будет похожа на четвёртую. Предельная концентрация со стороны московского коллектива, регулярное давление — со стороны челябинского. Это может привести к снижению результативности в целом.

Обычно, играя друг с другом, «Динамо» Москва и «Трактор» пробивают «верх» по голам. Однако в пятом матче могут снова не дотянуть до этой планки. Москвичи чаще других в этом розыгрыше плей-офф блокируют броски, могут создать проблемы. Но против них — отсутствие Седрика Пакетта и Макса Комтуа. Даже если кто-то из них вернётся на лёд, остаются вопросы по состоянию.

Челябинцы могут парировать лучшей игрой в меньшинстве среди тех клубов, кто остался в борьбе. Наверняка на своём льду, чтобы завершить эту серию, будут давить. Однако больше так просто взломать оборону соперник не даст. В качестве ставки можно взять тотал меньше 4.5 шайбы, коэффициент букмекеры дают нормальный, выше 2.00. А вот на чью-либо победу ставить рискованно, интрига пока жива.