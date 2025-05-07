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«Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли

«Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч серии плей-офф НХЛ «Вегас» — «Эдмонтон».

Ставка: итоговая победа «Эдмонтона» за 2.18.

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«Вегас Голден Найтс» в первой стадии Кубка Стэнли справился с «Миннесотой Уайлд». В состав соперника вернулся Кирилл Капризов, был крайне полезен, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в следующий раунд. «Голден Найтс» потребовалось шесть игр, однако не так всё однозначно.

Последние встречи «Вегаса» и «Миннесоты» оказались напряжёнными, две из них завершились за пределами основного времени. «Эдмонтон Ойлерз» — другое дело. Начав с двух неприятных поражений, канадский клуб пришёл в себя и четыре раза подряд одолел «Лос-Анджелес Кингз».

На таком кураже Макдэвид и Драйзайтль могут обыграть и «Вегас Голден Найтс». Дело тут ещё в истории очных встреч, две последние из которых завершились в пользу канадского клуба. Кроме того, лидеры отмечали жажду мести за поражение в серии два года назад. Имеют все шансы на это.

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