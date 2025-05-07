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«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз на ответный матч

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз на ответный матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответную игру полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.03.

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Микель Артета силы основного костяка перед ответной встречей с «ПСЖ» беречь не стал. Несмотря на это, его подопечные уступили «Борнмуту» (1:2). И настроение ни к чёрту, и свежести значительно меньше, чем у парижан. Много кадровых потерь.

«Канониры» здорово контролировали мяч в первом матче (0:1), однако обострять соперник не позволял. Ответная встреча может проходить немного по иному сценарию. Да, «Арсеналу» надо отыгрываться. Однако теперь у парижан внушительное преимущество в виде стен родного стадиона. Уверенности поприбавится.

Микель Артета — топовый тренер, но у Луиса Энрике больше опыта за плечами. В первом матче тренер «ПСЖ» оказался тактически сильнее, да и в ответном вряд ли уступит. Заключить пари на то, что хозяева не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Высокой результативности не ждём по нескольким причинам. Во-первых, есть риск, что встречу из-за травмы пропустит лучший бомбардир парижан Усман Дембеле. Во-вторых, у соперников отменная слаженность в обороне. Муха не пролетит. «Канониры» ни разу в текущем сезоне не пропустили больше двух мячей. Да и отыграть нужно всего один мяч, рисковать опасно.

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