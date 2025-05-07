Названы шансы «Арсенала» выбить «ПСЖ» и выйти в финал Лиги чемпионов

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре победил французский клуб — 1:0.

Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.56.

Выход «ПСЖ» в финал доступен за 1.25 (около 79% вероятности), итоговый успех «Арсенала» идёт за 4.60 (21%).